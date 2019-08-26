غارات إسرائيلية جديدة على الأراضي اللبنانية

كشفت وسائل إعلام عربية ودولية عن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع بمنطقة قوسايا بالبقاع اللبنانية.



وكان الجيش اللبناني أعلن أمس أنه أثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضًا وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.



وأوضح البيان أنه "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".



من جهته، قال وزير الدفاع، إلياس بو صعب، إنه "من المبكر الحديث عن الخرق الذي حصل في الضاحية الجنوبية".