السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ بولاية بورتسودان

قررت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ في ولاية شرقية، وأمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية دامية تشهدها المنطقة منذ أيام.



وجاء ذلك مع اشتعال الاشتباكات منذ الأربعاء بين قبائل البني عامر والنوبة في بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، الأمر الذي تطلب تدخل السلطات.



وقالت الشرطة السودانية إن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وتم إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء الأزمة وفق ما نقلته فرانس 24.



وقرر مجلس السيادي الحاكم للبلاد إقالة والي البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية، كما أمر بتفعيل حال الطوارئ وتشكيل لجنة تحقيق.



