علامة مميزة على ذراعها..مايان السيد بإطلالة مختلفة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت مايان على الصورة قائلة: "أذربيجان، ملاحظة: لدي علامة مميزة على ذراعي الأيسر وأحبها".



وظهرت مايان فى اطلالتها بألوان متضاربة، وارتدت جورب ملون، بالاضافة الى شورت جينز و قبعة باللون البيج



وتفاعل العديد من متابعى مايان السيد عبر انستجرام.