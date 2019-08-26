علامة مميزة على ذراعها..مايان السيد بإطلالة مختلفة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت مايان على الصورة قائلة: "أذربيجان، ملاحظة: لدي علامة مميزة على ذراعي الأيسر وأحبها".
وظهرت مايان فى اطلالتها بألوان متضاربة، وارتدت جورب ملون، بالاضافة الى شورت جينز و قبعة باللون البيج
وتفاعل العديد من متابعى مايان السيد عبر انستجرام.
وعلقت مايان على الصورة قائلة: "أذربيجان، ملاحظة: لدي علامة مميزة على ذراعي الأيسر وأحبها".
وظهرت مايان فى اطلالتها بألوان متضاربة، وارتدت جورب ملون، بالاضافة الى شورت جينز و قبعة باللون البيج
وتفاعل العديد من متابعى مايان السيد عبر انستجرام.