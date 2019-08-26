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مرأة

علامة مميزة على ذراعها..مايان السيد بإطلالة مختلفة فى أحدث ظهور لها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:38 ص
مايان السيد
مايان السيد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة مايان السيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت مايان على الصورة قائلة: "أذربيجان، ملاحظة: لدي علامة مميزة على ذراعي الأيسر وأحبها".

وظهرت مايان فى اطلالتها بألوان متضاربة، وارتدت جورب ملون، بالاضافة الى شورت جينز و قبعة باللون البيج

وتفاعل العديد من متابعى مايان السيد عبر انستجرام.

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