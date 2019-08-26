القراد.. حشرة تثير الذعر بين أهالي قرى المنوفية.. تتطفل على الحيوانات والكلاب الأليفة.. وتشكيل لجان لرش المناطق المصابة

- القراد حشرة تهاجم قرى مركز بركة السبع وقويسنا.. وتحركات قوية من المسئولين

- تشكيل لجان لتطهير ورش الأماكن المصابة

- تحذير لمربي الكلاب بمركز قويسنا وإنذرات لهم

- كل ما تريد معرفته عن القراد وطرق الوقاية منها



كما امتدت الشكوى الي مدينة بركة السبع، حيث سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالي قرية طوخ طنبشا ، وذلك عقب ظهور حشرة غريبة بالقرية.



وقال سيد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع إنه ورد شكوى من مواطني قرية طوخ طنبشا بظهور حشرة غريبة بالقرية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لفحص شكوى المواطنين بالقرية مكونة من محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة ومندوب من ادارة الطب البيطري ومندوب من قسم الحشرات بالادارة الزراعية ولجنة من شئون البيئة بمجلس المدينةولجنة من شئون البيئة بالمحافظة ومدير الوحدة البيطرية بطوخ، وفنى بالوحدة البيطرية وأعضاء من الإدارة البيطرية ومسئول البيئة.



وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة للمنطقة المبلغ عنها، حيث تبين وجود حشرة القراد والتي تتطفل على الحيوانات والكلاب الأليفة.



وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، برش المنطقة بالكامل بالمبيد القاتل للحشرات الزاحفة، ومبيد البيوتكس الآمن لمقاومة هذه الحشرة، كما تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء المخلفات بهذه المنطقة، كما تم التنبيه على وحدة الملاريا بالادارة الزراعية ببركة السبع لمتابعة رش المنطقة بالمبيد.



وتعرف حشرة القرادة بأنها من الكائنات مفصلية الأرجل، وصغيرة الحجم، حيث تعود لصنف العنكبيات، لاحتوائها على ثماني أرجل، كما تنتمي لفصيلة اللوكسويد التي تقسم للعديد من الأنواع، وهي موجودة بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، مما يؤدي لنقل العديد من الأمراض.



وأعراض لدغة القراد احمرار شديد، حكة مستمرة، الشعور بألم شديد مكان اللدغة، ورم وطفح جلدي. ضيق وصعوبة في التنفس، إسهال مستمر، تقيؤ، ارتفاع درجة حرارة الجسم، اضطراب في عدد ضربات القلب، ألم في المفاصل. مشاكل في الدم.



وعن كيفية الوقاية من حشرة القراد يجب الحرص على التخلص من العشب، وأكوام الورق، والعشب حول المنزل، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة تختفي فيها حشرة القراد والتحقق من أماكن اختباء القراد الحرص على استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد؛ مثل: الجدران الاستنادية، الأسوار، والحظائر.



أما بالنسبة لرعاية الحيوانات الأليفة فلابد من الحرص على رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة على نظافتها، ولهذا يجب تجهيز الحيوانات بأطواق مضادة للقراد، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر.

هاجمت حشرة القراد عدة قرى بمركزي بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، ما أدى إلى تحرك الجهات التنفيذية لمواجهتها.في مدينة قويسنا اشتكى عشرات الأهالي بقرية كفور الرمل من وجود حشرة القراد الضارة، وعلى الفور شكل اللواء أشرف محمد البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا، لجنة الطوارئ، والتي انتقلت سريعا إلى مقر الشكوى.وقام فريق العمل من الطب البيطرى والادارة الصحية برش الشارع بإستخدام مبيد " الفوتكس الفعال"، كما تم رش المنازل من الداخل والخارج.وأكد المسئول بالإدارة البيطرية أن هذة الحشرة تتواجد نتيجة تربيه الكلاب الأليفة بالمنازل ، كما تم عمل عدة إنذارات الأهالي الذين يربون هذة الكلاب في منازلهم.وتشكلت اللجنه من نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى ياسر عبد الحميد ومدير الأزمات ورئيس الوحدة المحلية بميت برة وفريق من إدارة الطب البيطري بقويسنا، ومسئول البيئة بالوحدة، وفريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية.كما اشتكى العشرات من أهالي قرية أجهور الرمل، من انتشار حشرة غريبة بطريق المدرسة الجديدة تثير الذعر بين الكبار والأطفال.وتم تشكيل لجنة وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة للمنطقة المبلغ عنها، حيث أفادت اللجنة بوجود حشرة "القراد" التي تتطفل على الحيوانات والكلاب الأليفة.وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وذلك برش المنطقة بالكامل بالمبيد القاتل للحشرات الزاحفة، ومبيد البيوتكس الآمن لمقاومة هذه الحشرة، وتم التنبيه على أهالي المنطقة بعدم إلقاء المخلفات بهذه المنطقة.