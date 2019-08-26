ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. أبرز إحصائيات وأرقام الجولة الأولى

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:17 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
القسم الرياضى
انتهت الجولة الأولى من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي، والتي شهدت منافسات قوية بين الأندية.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي أبرز إحصائيات وأرقام الجولة الأولى حيث شهدت فوز 6 فرق، وتعادل إيجابي في 3 مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.

وكان أسرع هدف في الجولة الأولى، كان من نصيب اللاعب المالي شيبان تراوري مهاجم فريق النهضة.

ولم تشهد الجولة أي بطاقات حمراء، بينما أسفرت عن ركلة جزاء واحدة.
الدوري السعودي .. أبرز إحصائيات وأرقام الجولة الأولى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الدوري السعودي.. الهلال يسحق أبها 4-2.. فيديو

جوميز ورومارينيو يتصدران قائمة هدافي الدوري السعودي

الدوري السعودي.. تعرف على أفضل 5 لاعبين في الجولة الأولى

ترشيحاتنا

أمير توفيق يغادر القاهرة للتعاقد مع المدرب الجديد للأهلي

إحالة 19 متهمًا للمحاكمة التأديبية في واقعة وفاة طبيبة بمستشفي المطرية صعقا بالكهرباء

حفظ البلاغ وإغلاق الملف..تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن التحقيق معه

لهذا السبب..اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة

رسميا .. طلائع الجيش يضم هداف الدوري من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة