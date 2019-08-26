الدوري السعودي .. أبرز إحصائيات وأرقام الجولة الأولى

انتهت الجولة الأولى من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي، والتي شهدت منافسات قوية بين الأندية.



ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي أبرز إحصائيات وأرقام الجولة الأولى حيث شهدت فوز 6 فرق، وتعادل إيجابي في 3 مباريات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.



وكان أسرع هدف في الجولة الأولى، كان من نصيب اللاعب المالي شيبان تراوري مهاجم فريق النهضة.



ولم تشهد الجولة أي بطاقات حمراء، بينما أسفرت عن ركلة جزاء واحدة.

