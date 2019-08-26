طريقة عمل رز الصيادية شهى بجانب صينية سمك الصيادية المفضلة لديك يمكنك تحضيره بوصفات لذيذه وشهيه وإعدادها و بأسهل الطرق إليك طريقة عمل رز صيادية لأمهر الشيفات وبطرق مختلفة لا تترددى فى تجربتها وتقديمها لأسرتك لتبهر أسرتك بمذاق أشهر محلات السمك.



مقادير طريقة عمل رز صيادية للشيف نجلاء الشرشابى



3 كوب أرز

بصلة كبيرة مفرومة

3 ملعقة كبيرة زيت

3 ونصف كوب ماء

ملح

كمون ناعم

فلفل أسود



خطوات طريقة عمل رز صيادية سمك



* فى وعاء به زيت على النار يشوح البصل في الزيت على النار

* يضاف الملح والكمون والأرز والماء و عند الغليان تقلل النار ويغطى الخليط ويترك على النار حتى تمام النضج وبذلك تكونى قد حصلت على طريقة عمل رز بطعم ومذاق لا يقاوم

* يقدم الأرز مع السمك





طريقة عمل رز الصيادية مع سمك مكرونة للشيف شربينى.



المقادير طريقة عمل رز صيادية

سمك

دقيق

كمون

فلفل حار

عصير ليمون

زيت عباد شمس

ملح

فلفل اسود

ارز مصرى

بصل

بهارات سمك

مرقة

ثوم

ملح, فلفل اسود

خطوات طريقة عمل رز الصيادية مع سمك مكرونة



-فى وعاء على نار عالية نقلى البصل المقطع فى زيت مع مكعب مرقة عندما يتحول اللون للبنى.

-نضع المياه تغلى ونضع الملح والفلفل وعندما تغلى نضيف الارز و الفلفل الحارق بحالته دون تقطيع.

-نترك الارز يتشرب على نار هادية الى تمام النضج.

-نضرب الثوم مع الليمون مع الملح والفلفل والكمون والفلفل الحار والبهارات ونتبله السمك من الداخل والخارج.

- نغطيه بالدقيق ونضغط بشكل خفيف ونضع مياة بسيطة ثم نقليها فى زيت غزير حار ويقدم مع الأرز.



طريقة عمل رز الصيادية بالسمك القاروص للشيف أسامة السيد

المقادير طريقة عمل رز صيادية

2 كيلو سمك قاروص .

٣ كوب أرز مغسول ومصفى

٣⁄٤ كوب زيت نباتي

١ كيلو بصل، حجم كبير، مقطع الى شرائح

٢ عصير ليمون حامض

١ ملعقة كبيرة كمون

١⁄٢ ملعقة صغيره فلفل أبيض

١ ملعقة صغيره فلفل أسود

ملح

خطوات طريقة التحضير رز الصيادية بالسمك القاروص

:

توضع 3 ملاعق كبيرة من الزيت ثم ترفع عن النار وتوضع جانبًا.

يسخن الزيت في وعاء يرش الفلفل الاسود والملح على السمك من الجهتين ثم يقلى في الزيت حتى يصبح طريًا ، ويرفع الوعاء عن النار.

يرفع السمك من الزيت يقطّع السمك الى قطع كبيرة وتوضع جانبًا.

يقلى البصل في الزيت نفسه حتى يصبح مقرمشًا وبني اللون وتضاف رؤوس السمك مع الكمون والفلفل الأبيض و5 أكواب من الماء الساخن فوق البصل ويضاف عصير الليمون الحامض ويتركوا على النار 25 دقيقة.

ينقل الأرز الى طبق للتقديم وبذلك ستحصلين على طريقة عمل رز صيادية لا تقاوم