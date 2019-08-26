انطلاق برنامج التدريب على الأفكار الريادية بجامعة سوهاج

بدأت جامعة سوهاج اليوم، الاثنين، أولى فعاليات برنامج التدريب الطلابي، حول كيفية البحث عن الأفكار الريادية وتحويلها إلى واقع ملموس، والذي يستمر لمدة 4 أيام بمدرج كلية العلوم، بمقر الجامعة القديم.



وقال رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز -في تصريح- إن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم الإنتاجية ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستفادة الحقيقية من الإمكانيات المادية والفنية التي يقدمها الجهاز.



كما يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة أمام خريجي الجامعة من الجنسين، بما يساهم في تسريع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد، فضلا عن استغلال موارد البيئة المحيطة في تصنيع وإنتاج احتياجات السوق من أبسط الخامات.



وأشار إلى أن التدريب يتم بمشاركة 30 طالبا وطالبة ويحاضر به مدربون في ريادة الأعمال، ويرتكز على محورين أساسيين: الأول يتمثل في تعلم المتدربين كيفية استنباط الأفكار الريادية، والثاني يتعلق بالطريقة المثلى لتحديد فكرة المشروع، مشيرا إلى أن التدريب يساعد الطلاب - ممن لديهم أفكار مبتكرة - على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعاتهم على أرض الواقع، منوها إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيتولى دعم مشروعات التخرج لطلاب الكليات العملية.