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الرئيس السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الاثنين ، إلى اليابان للمشاركة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "التيكاد" ؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا.

ويشكل مؤتمر "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري ؛ نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الأفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة.

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