سامح عاشور في رسالة فيديو: خريجو الحقوق هدايا للمجتمع

وجه سامح عاشور نقيب المحامين، رسالة للدفعة الأولى لخريحي كلية الحقوق جامعة سوهاج التي احتفلت بتخرجها اليوم الاثنين وبثت خلال حفل التخرج.



واعتذر "عاشور" خلال فيديو له بث أيضا عبر صفحته على "فيسبوك"، على عدم تمكنه من حضور الاحتفالية نظرا لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، مضيفا: "كنت أتمنى التواجد بينكم، وأعتز بميلاد تلك الدفعة، وبالتواجد وسط أبنائي طلاب كلية الحقوق في كل مناسبة وخاصة أنه يربطني علاقة جيدة بالدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج وأحد قامات التعليم في مصر والدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق".



وأكد نقيب المحامين، أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع هدايا قيمة ونماذج رفيعة المستوى من الثقافة القانونية والعامة مؤهلة للعمل في الحقل القانوني كمحامين وقضاة وكذلك العمل في عدة مجالات أخرى.



وأوصى نقيب المحامين، الخريجين بالعمل في المجال الذي يرغبون به لأن محبة العمل هي أساس التفوق، متابعا: "ما حصدتموه خلال الدراسة بالكلية غير كافي للعمل القانوني ويجب أن تتزودوا من العلم من خلال الدراسة والبحث والقراءة والتنوع الثقافي الذي يقدمكم للمجتمع في أعلى قيمة، مع خالص تحياتي بالتوفيق والسداد لكم".