ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سامح عاشور في رسالة فيديو: خريجو الحقوق هدايا للمجتمع

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:15 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
حمادة خطاب
وجه سامح عاشور نقيب المحامين، رسالة للدفعة الأولى لخريحي كلية الحقوق جامعة سوهاج التي احتفلت بتخرجها اليوم الاثنين وبثت خلال حفل التخرج.

واعتذر "عاشور" خلال فيديو له بث أيضا عبر صفحته على "فيسبوك"، على عدم تمكنه من حضور الاحتفالية نظرا لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، مضيفا: "كنت أتمنى التواجد بينكم، وأعتز بميلاد تلك الدفعة، وبالتواجد وسط أبنائي طلاب كلية الحقوق في كل مناسبة وخاصة أنه يربطني علاقة جيدة بالدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج وأحد قامات التعليم في مصر والدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق".

وأكد نقيب المحامين، أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع هدايا قيمة ونماذج رفيعة المستوى من الثقافة القانونية والعامة مؤهلة للعمل في الحقل القانوني كمحامين وقضاة وكذلك العمل في عدة مجالات أخرى.

وأوصى نقيب المحامين، الخريجين بالعمل في المجال الذي يرغبون به لأن محبة العمل هي أساس التفوق، متابعا: "ما حصدتموه خلال الدراسة بالكلية غير كافي للعمل القانوني ويجب أن تتزودوا من العلم من خلال الدراسة والبحث والقراءة والتنوع الثقافي الذي يقدمكم للمجتمع في أعلى قيمة، مع خالص تحياتي بالتوفيق والسداد لكم".

ترشيحاتنا

بعد وفاة أبنائها الأربعة حرقًا بالمولوتوف في بريطانيا.. شاهد ماذا حدث للأم

برقصة مثيرة.. فيفى عبده تشعل إنستجرام من الساحل.. فيديو

ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبى الزمالك

ببطن مكشوف.. ميرهان حسين بملابس البيت

أول تصريح من ريهام سعيد بعد اعتزالها: يارب أعيش لغاية ما حقي يرجعلي

نعم فاوضونى.. مدرب عالمى جديد يرفض تدريب الأهلى خلفا لـ لاسارتى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها