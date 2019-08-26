محافظ الغربية: لا تهاون في إزالة مخالفات البناء والتعديات

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على عدم سماحه بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.



وأزالت محافظة الغربية 50 حالة تعد في المهد خلال الفترة من 22-25/8/2019.



وأزال مركز ومدينة قطور 7 حالات تعد تمثلت في (حالتان بالمدينة على مساحة 318م2- حالة بقرية إبشواى على مساحة 25م2- حالة بقرية بلتاج على مساحة 96م2- حالة بقرية دماط على مساحة 350م2- حالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130م2).



كما قام مركز كفر الزيات بإزالة 5 حالات تعد في المهد على مساحة 400م2 بقرى (مشله – الدلجمون – قليب إبيار- حالتان بالمدينة).



أما مركز ومدينة السنطة قد قام بإزالة 6 حالات تعد في المهد تمثلوا في (5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 880م2- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56م2 في قرية شندلات).



بينما قام مركز ومدينة المحلة الكبرى بإزالة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراط و15 سهم بنطاق الوحدات المحلية لقرى (الهياتم – صفط تراب – العامرية ).



ونفذ مركز ومدينة زفتي 4 قرارات إزالة وحالتين في المهد بنطاق المدينة وكذا إزالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 500م2.



كما قام مركز ومدينة بسيون بإزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية في المهد على مساحة 668م2 بقرية أبو حمر. بينما قام حي ثان المحلة الكبرى بإزالة 6 حالات تعدى في المهد و تنفيذ 4 قرارات إزالة.



أما حي أول طنطا فقد أزال دور سابع علوى مخالف بشارع مستجد .كما أزال مركز ومدينة سمنود بإزالة حالة تعدى على أرض الأوقاف بمساحة 130م2. بينما أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر.



وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها ، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.