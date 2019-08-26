ريفولتا إيجيبت وڤاليو توقعان اتفاقية تدعم التوسع في السيارات الصديقة للبيئة





وأضاف أن شراكتنا اليوم مع ريفولتا إيجيبت توفر فرصة شراء كروت الشحن وإكسسوارات وكابلات شحن السيارات الكهربائية بالتقسيط على فترة من 3 إلى 36 شهرا مما يساهم في تسهيل اقتناء وقيادة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة كبديل للسيارات التقليدية".



وتأتي هذه الشراكة في أعقاب شراكات ناجحة موقعة بين ريفولتا إيجيبت وشل وشنايدر إلكتريك وABB؛ وتمتلك ريفولتا إيجيبت حتى الآن أكثر من 130 نقطة شحن منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



ويعد ڤاليو “valU” تطبيق التكنولوجيا المالية الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتيح للمستخدم الحصول على قرار ائتماني لحظي يمكنهم من الوصول إلى شبكة متنامية تضم أكثر من 2000 متجر تجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية عبر هواتفهم الذكية.

وقعت ريفولتا إيجيبت، أول وأكبر شبكة لشحن السيارات الكهربية فى مصر وشمال إفريقيا، اتفاقية شراكة جديدة مع شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط التابعة للمجموعة المالية هيرميس فاينانس لتوفير خطط دفع وشراء مختلفة لكروت شحن السيارات الكهربائية للجمهور المصري ومالكي السيارات الكهربائية.وقال عز الدين إبراهيم، عضو مجلس إدارة ورئيس تطوير الأعمال في ريفولتا مصر: "إن السيارات الكهربية هي مستقبل صناعة السيارات في العالم أجمع، وتوفير كروت وكابلات وإكسسوارات شحن السيارات الكهربائية أصبح خطوة هامة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية هي بمثابة مؤشر على حرصنا على قيادة السوق المصرية نحو مستقبل أفضل من خلال تسهيل عمليات شحن السيارات للجميع."وأضاف إبراهيم أن شراكتنا مع ڤاليو تعتمد على خبرتهم المتميزة في توفير التمويل المرن وبرامج الدفع بالتقسيط للمستهلك المصري، ونعطي أول 100 عميل يقومون بالتقسيط من خلال ڤاليو فرصة الشحن المجاني لسياراتهم الكهربائية حتى نهاية عام 2019".وأكد محمد الفقي، رئيس قطاع الأعمال بشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط "أن الاتفاقية تأتي في ضوء التزامنا بتنويع باقة المنتجات التي نقدمها لعملائنا مما يساهم في تعزيز مكانتنا داخل السوق المصرية كأول شركة من نوعها تقوم باختراق قطاعات جديدة لها مستقبل بالسوق المصري".