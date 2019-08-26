من اليابان .. أحمد موسى يكشف كواليس لقاء السيسي وترامب بفرنسا

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه عقب عدة ساعات سوف يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية مع أفريقيا، موضحا أن هناك وفدا كبيرا من مجلس الأعمال المصري الياباني مشاركين.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن يوم الأربعاء سوف يكون هناك قمة بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني خلال تواجده في اليابان.



وعلى جانب آخر تحدث موسى عن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصر، خلال لقائه بالرئيس السيسي على هامش قمة فرنسا، وكيف وصف إنجازات الرئيس في مجالات عدة ومنها مجال التنمية.



وتابع موسى: « رئيس أكبر دولة في العالم تحدث عن الرئيس السيسي وحجم الإنجازات .. وأعلن تقديره للرئيس السيسي».



ويقدم موسى اليوم حلقة خاصة من اليابان ببرنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد».