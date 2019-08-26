بعد أزمة المنوفية.. "البيطريين" تحذر المواطنين من القراد: بتمص الدم

عقب الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، على حالة الذعر والهلع التى انتابت أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية من ظهور حشرة غريبة بالقرية تهاجم الحيوانات والكلاب، وبعد المعاينة من اللجان المتخصصة تبين أنها حشرة القراد.



وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدي البلد"، ان حشرة القراد من أشهر الكائنات الطفيلية وهى تعتمد في غذائها علي امتصاص دم العائل الخاص بها وهي تصيب جميع الحيوانات وخاصة الكلاب وأيضا الإنسان ومن أشهر أنواعه قراد الكلاب هو أحد أشهر الكائنات الطفيلية التي تصيب الكلاب في مختلف مراحل عمره.



وحذر عضو المجلس، مربي ومحبي الكلاب من هذه الحشرة الصغيرة التي تجدها في أجسامهم وتسبب لهم الكثير من الإزعاج والمضايقات، ويوضح بعض المعلومات عنها وكيفية إصابتها للإنسان من خلال الآتي:-



ماهي حشرة القراد ؟

القراد هو أحد الكائنات الطفيلية التي تتغذى على دم الثدييات بكافة أنواعها. تقوم حشرة القراد بالتعلق بفريستها من الثدييات عن طريق الفم, وتغرس انيابها داخل جسم الحيوان أو الإنسان ثم تتغذى على دمائه.



قرادة الكلاب، أو القراد بشكل عام يتسبب في الكثير من الأمراض، أهمها وأشهرها فقر الدم، الحساسية، التسمم، كما قد تقوم القرادة بنقل بعض الأمراض لجسم الكلب او الحيوانات, مثل الأمراض البكتيرية والأمراض الفيروسية.



كذلك قد تتسبب القرادة في إصابة الجلد بالأمراض والفطريات, وقد يتأثر الجهاز المناعي وكذلك الجهاز العصبي للحيوان في حالة عدم علاجه ووقايته من هذه الحشرة الخطيرة.



بشكل عام يصيب القراد الثدييات, وبشكل خاص تصيب الكلاب, القطط وأيضا قد تصيب الإنسان.



ما شكل قراد الكلاب ؟

القراد له العديد من الأشكال حسب سن القراد وطور الحياة الذي تكون فيه. قد تكون القرادة ذات لون بني أو فضي أحيانا, كما تتميز بجسم كبير وصلب.



جسم الذكر في حشرة القراد غالبا ما يكون أصغر من جسم الأنثى, كما يختلف شكل القرادة البالغة حسب تغذيتها. فالقرادة البالغة الكاملة التغذية تكون أكبر حجما من غيرها.



لذلك يمكن معرفة مدة الإصابة بالقراد عن طريق حجم وعدد القراد المتواجد في جسمه.



كيف يصيب القراد الجسم ؟

تنتقل القرادة إلى الجسم عن طريق الاتصال الجسدي بمكان أو حيوانات مصابة بحشرة القراد.



كما يمكن ان ينتقل القراد في عن طريق الحشائش في الحدائق العامة, أو عن طريق الأماكن التي يلعب فيها الكلاب القرادة تبحث عن عائل يوفر لها الدفء, ثاني أكسيد الكربون و الدماء.



لذلك فهي تستطيع بسهولة الوصول إلى الجسم وتمييزه عن طريق رائحة ثاني اكسيد الكربون على جلد الكلب, و كذلك الروائح المختلفه.