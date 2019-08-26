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طريقة عمل نودلز صيني.. بسرعة وسهولة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:31 م
طريقة عمل نودلز صيني
طريقة عمل نودلز صيني
آية التيجي
انتشرت في الآونة الأخيرة الأطعمة الصينية ذات المذاق الشهي والصحية في طريقة إعدادها، لذا قام الشيف سنان بطرس بتقديم طريقة عمل نودلز صيني ، وهي إحدى الأكلات المشهورة في المطبخ الصيني، واليكم طريقة عمل نودلز صيني بالتفصيل..

وقت التحضير: ١٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة
عدد الوجبات: 4

ويمكنك ان تجربي معنا اليوم طريقة عمل نودلز صيني "تشاينيز نودلز"، وهي احد الاكلات الصينية السريعة والجديدة، حيث احضرناها لكم من المطبخ الصيني قدميها لعائلتك وستنال إعجاب الجميع لتتميزي بوصفاتك الجديدة و السهلة والمتميزة.

طريقة عمل نودلز صيني 

مقادير نودلز صيني:

5 حبّات ثوم مهروس

½ كوب زنجبيل طازج مبشور

رشة بهار أبيض

 500 غ دجاج نيء، صدور مقطّعة مستطيل

1 كوب صلصة الصويا

 250 غ معكرونة صينية

 750 غ خليط خضار شرقية

طريقة عمل نودلز صيني: 

1- اخلطي الثوم، الزنجبيل، البهار والدجاج مع نصف كمية صلصة الصويا جيدًا، اتركي الخليط لمدة ساعة مغطّى في البراد مع التحريك من وقت الى آخر. 

2- اسلقي المعكرونة وصفّيها.

3- حمّي وعاء كبير غير لاصق وضعي فيه الدجاج وقلّبي بإستمرار حتى النضج، ثم ارفعي الدجاج وضعيه جانبًا. 

4- في نفس الوعاء، قلّبي الخضار بهدوء على نار قوية جدًا.

5- اضيفي المعكرونة على الخضار مع بقية صلصة الصويا، واخلطي المزيج بهدوء ثم قدَّمي الطبق ساخنًا.

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