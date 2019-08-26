بعد زيادتها.. ننشر اللائحة الجديدة لـ أسعار خدمات الإسعاف ..مستندات

قرر مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اعتماد اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.





وقررت الهيئة زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، سواء «سيارة إسعاف المهبط في المطارات الدولية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور».





وحصل " صدى البلد" على اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات لهيئة الإسعاف حيث تم اعتماد تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، على أن يتم تحديد عدد سيارات الإسعاف المشاركة وفقا للدراسة الاسعافية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.





وأكدت أنه يتم نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.



