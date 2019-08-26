قرار هام لـ محمود الخطيب في ملف المدرب الجديد.. تعرف عليه

كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد أصدر قرارا جديد في ملف المدرب الجديد.



وقالت المصادر إن رئيس الأهلي منح الضوء الأخضر لوفد النادي المتواجد في أوروبا بالتعاقد مع مدرب شهير مع رفع السقف المالي إلى 3 ملايين دولار.



وأضافت المصادر أن الخطيب هدفه إسعاد الجماهير الحمراء بالتعاقد مع مدرب كبير يلبي الطموحات في الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا.



وغادر وفد من النادي صباح اليوم إلي أوروبا للتعاقد مع مدير فني أجنبي يضم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات.