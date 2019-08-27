ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:37 ص
فريال يوسف
فريال يوسف
سعيد فراج
نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع كلبها على الشاطئ، حيث تقضي إجازتها الصيفية خلال الفترة الحالية.

ووجهت فريال يوسف، رسالة إلى كلبها، من خلال تعليق على الصورة، بالإنجليزية، "اقتناء الكلب أفضل من اقتناء الماس"، ما أحدث جدلًا بين متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور.

وشاركت الفنانة فريال يوسف مؤخرًا فى فيلم "محمد حسين" ، والذى شاركها فى بطولته كلا من الفنانين محمد سعد ومى سليم.

يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخدتى قلبي وعقلي.. عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

كل عام وأنتم بخير .. رانيا يوسف تهنئ متابعيها بـ عيد الاضحى

انتقادات حادة لـ رانيا يوسف بعد إطلالة مثيرة للجدل .. صور

بـ كاش مايوه .. فريال يوسف تقضى اجازتها في كرواتيا

صدفة تجمع يارا ولطيفة في إحدى الحفلات

شاهد.. رانيا يوسف ترقص مع مصطفي فهمي علي أغاني العسيلي

ترشيحاتنا

290 جنيها.. بيع 5 تذاكر فقط لـ فيلم كازابلانكا خلال عرضه أمس

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

خالد قمر يفتتح التسجيل للاتحاد أمام العربى الكويتي فى البطولة العربية ..فيديو

متى تقوم الساعة؟ .. الأزهر يوضح إجابة رسول الله على السائل

خورخي فوساتي .. 7 معلومات عن المرشح الأقرب لتدريب الأهلي

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود