ظهرت مع كلب.. فريال يوسف تثير الجدل بصورة على البحر

نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع كلبها على الشاطئ، حيث تقضي إجازتها الصيفية خلال الفترة الحالية.ووجهت فريال يوسف، رسالة إلى كلبها، من خلال تعليق على الصورة، بالإنجليزية، "اقتناء الكلب أفضل من اقتناء الماس"، ما أحدث جدلًا بين متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور.وشاركت الفنانة فريال يوسف مؤخرًا فى فيلم "محمد حسين" ، والذى شاركها فى بطولته كلا من الفنانين محمد سعد ومى سليم.يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".