شاهد.. تسريب صور تحفة هواوي الجديدة Mate 30 Pro

نشر موقع "جي إس إم أرينا" المختص في الهواتف الذكية، مجموعة من الصور المسربة، تظهر أيقونة هواوى الصينية المنتظر الكشف عنها الشهر المقبل، وهو هاتف Mate 30 Pro.



وكانت الصور من بين المُعدة للعرض فى حدث إطلاق الهاتف رسميًا، والتى تظهر بوضوح تصميم هاتف Mate 30 Pro والألوان التي سيطرح بها فى الأسواق.



ويأتى هاتف Mate 30 Pro بكاميرا رباعية قوية، تضح من حجمها الواضح فى الجزء الخلفى من الهاتف، بينما الفلاش الخاص بها فى أعلى اليسار، على عكس العادة فى تصاميم الكاميرات المتعارف عليها.



وتظهر شاشة هاتف Mate 30 Pro بحواف جانبية، بينما تحتوى على نوتش عريض نسبيًا، يشبه المتواجد فى سلسلة X من هواتف آيفون.



كما سيحتوي هاتف Mate 30 Pro على تقنية الشحن السريع بقوة 40 وات، بالإضافة للشحن اللاسلكي السريع بقوة 30 وات.



يذكر أن هاتف Mate 30 Pro سيأتي بمعالج قوى من نوع Kirin 990، ومن المنتظر الكشف عنه في 6 سبتمبر.