اليوم.. مونديال الأندية لـ كرة اليد ينطلق في السعودية.. والزمالك يسعى لتحقيق مجد جديد

يبحث الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن إنجاز جديد في تاريخ مشاركات الأندية المصرية والأفريقية بمونديال الأندية الذي سينطلق اليوم الثلاثاء في الصالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية في نسخته الـ 13 ، والتي تمتد منافساتها حتى 31 أغسطس الجاري.



تشارك 10 اندية في النسخة الـ 13 لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي حصلت السعودية على حق استضافتها بداية من العام الجاري وحتى عام 2022 .



والأندية المشاركة هي: برشلونة الإسباني "حامل اللقب" والوحدة السعودي " فريق البلد المستضيف " وفاردار المقدوني "بطل قارة أوروبا " والدحيل القطري "بطل قارة آسيا" والزمالك "بطل قارة أفريقيا" و تاوباتي البرازيلي "بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى" ونيويورك سيتي "بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي"وسيدني الأسترالي" بطل بطولة أندية أوقيانوسيا" ومضر السعودي وكيل الألماني "المرشحان من الاتحاد الدولي لكرة اليد".



وسيبدأ الزمالك "بطل أفريقيا" مشواره في البطولة من ربع النهائي، عندما يلاقي غدا الأربعاء الفائز من مواجهة كييل الألماني، وجامعة سيدني الأسترالي التي ستقام اليوم ضمن الدور التمهيدي للبطولة.



كانت النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية لكرة اليد قد انطلقت عام 1997 في النمسا، وتوج بها فريق كانتابريا الإسباني، بعد التغلب على درامن النرويجي في المباراة النهائية.



وسبق أن حقق فريق الزمالك الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بعد التغلب على السد اللبناني وذلك في النسخة الرابعة التي أقيمت عام 2010 وتوج بلقبها فريق ريال سيوداد الإسباني بعد الفوز على السد القطري في النهائي.



كما حقق الزمالك المركز الرابع في النسخة الخامسة عام 2011 بعدما خسر أمام السد اللبناني الذي أحرز الميدالية البرونزية في البطولة التي توج بلقبها فريق كييل الألماني بعد الفوز على ريال سيوداد الإسباني في النهائي.



يذكر أن فريق الأهلي حقق أفضل إنجاز مصري وأفريقي في البطولة حتى الآن عندما أحرز الميدالية الفضية في النسخة الثالثة للبطولة التي أقيمت عام 2007 بمصر، بعدما خسر أمام فريق ريال سيوداد الإسباني في المباراة النهائية، بينما توج المجمع البترولي الجزائري بالميدالية البرونزية بعد التغلب على ميتوديستا البرازيلي.