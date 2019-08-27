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حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بسوهاج

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:27 ص
نقل مصابين في حادث
نقل مصابين في حادث تصادم
خالد رياض
استقبل مستشفى جرجا العام ٩ مصابين بكسور وكدمات متفرقة إثر تصادم حدث بين سيارة أجرة وسيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي أمام منطقة الشادر دائرة مركز جرجا.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفي جرجا بوصول كل من رباب رمضان، ٢٥ عاما، مصابة باشتباه كسر في عظام الأنف، فوزية حسن، ٤٠ عاما مصابة باشتباه كسر بالضلوع، حمدي صابر بدوي، ٥٥ عاما، مصابا بسحجات وكدمات متفرق، آمنة توفيق، ٥٥ عاما، مصابة باشتباه كسر في فقرات العنق، محمد حمدي صابر، ١٠ سنوات، مصابا بجرح رضي في الفم، وشقيقته، ريتاج، ٣ سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمون دائرة مركز البلينا، هيثم صبري، ٣٥ عاما، مصابا باشتباه كسر في الركبة اليمني، أحمد سعيد، ٣٣ عاما مصابا بكدمات وسحجات متفرقة، محمود عبد الشافي أحمد، ٣٠ عاما، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة، يقيمون دائرة مركز جرجا.

تم رفع أثار الحادث وتسير حركة السير علي الطريق وتحرر المحضر اللازم.

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