إطلالة مثيرة لـ قمر اللبنانية.. بفستان أسود قصير

شاركت المطربة اللبنانية قمر جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديدة ، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة ونشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وتفاعل الجمهور مع الاطلالة المثيرة للفنانة قمر معجبين بالشكل الذي ظهرت به وآخر تساءل عن الجديد الفترة المقبلة.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.