قمة نارية خارج التوقعات بين الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الاتحاد السعودى نظيره الهلال، اليوم، في لقاء سعودي خالص بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.



ويسعى اتحاد جدة معتمدا على عاملي الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز والمضي بثقة للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو ذات الهدف الذي يتطلع له الهلال.



وكان الاتحاد تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على نظيره ذوب آهن اصفهان الإيراني، بنتيجة 6-4 مجموع اللقائين.



وصعد الهلال إلى دور ربع نهائي البطولة، بعدما أطاح بمنافسه أهلي جدة من دور الـ16 بنتيجة 4-3، مجموع مبارتي الذهاب والإياب.



ويفتقد الهلال زعيم آسيا لجهود لاعبه عبد الله عطيف نجم وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال الفوز على أبها بأولى جولات الدوري السعودي، ومن المقرر أن يغيب لفترة قد تصل إلى 5 أسابيع.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الهلال واتحاد جدة، على ملعب "جامعة الملك سعود" معقل زعيم آسيا، يوم 17 سبتمبر المقبل.



ويلتقي اليوم أيضًا، شنجهاي الصيني مع نظيره اوراوا ريد دياموندز الياباني، في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات البطولة ذاتها.