بعد تعليق غير مهذب عن زوجته.. ماكرون ينتقد رئيس البرازيل

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بسبب موقفه من تعليق وصفه بأنه "غير مهذب" بشأن زوجته بريجيت ماكرون وذلك وفقًا لما نشر موقع "BBC".



كان أحد أنصار الرئيس البرازيلي سخر من زوجة ماكرون، البالغة من العمر 66 عاما، في منشور على موقع فيسبوك ونشر صورة تقارن بين سيدة فرنسا الأولى وزوجة بولسونارو، ميشيل، البالغة من العمر 37 عاما وقال "الآن تفهم لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟".



وكتب بولسونارو (باللغة البرتغالية) تعقيبا على التعليق: "لا تحرجوه ... يا رجل" ووصف ماكرون تعليق بولسونارو، بأنه "غير مهذب للغاية" و"محزنة".



وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية "أدلى بولسونارو بأشياء غير مهذبة للغاية عن زوجتي أحترم جدا الشعب البرازيلي، ونأمل فقط أن يكون لديهم رئيس يتصرف بطريقة تليق بمنصبه".