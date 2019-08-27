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منوعات

طرح لعبة ماريو المنتظرة على هواتف أندرويد في هذا الموعد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:54 ص
لعبة ماريو كارت
لعبة ماريو كارت
شيماء عبد المنعم
تعد شركة نينتندو "Nintendo" اليابانية العالمية من أقدم الشركات في سوق ألعاب الفيديو وهي واحدة من أكبر وأشهر منتجي أنظمة الألعاب، وهى أيضًا المالكة للعبة الفيديو الشهير ماريو "Mario"، التى أعلنت سابقًا عن إطلاق نسخة لعبة نينتندو ماريو كارت "Mario Kart " للهواتف الذكية خلال الأشهر الماضية.

وكان من المقرر أن تبدأ الشركة في طرح اللعبة في 22 مايو الماضي وأن تنتهي في الرابع من يونيو، ولكن تأخرت "نينتندو" في طرحها في الموعد المحدد لها، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

ووفقا لتغريدة نشرتها شركة نينتندو "Nintendo" على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، إنه سيتم طرح لعبة ماريو كارت "Mario Kart" في 25 سبتمبر المقبل.

ومن المفترض أن اللعبة سيبدأ العمل بها من قبل مستخدمي نظامى التشغيل أندرويد و IOS، على الرغم من أن الإصدار التجريبي للعبة كان لإجهزة أندرويد "Android" فقط.

يذكر أن لعبة ماريو كارت "Mario Kart"، متاحة الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي.

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