بـ إطلالة ساحرة.. نادين نجيم تتألق فى أحدث ظهور

ظهرت نادين نجيم الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية، في صورة جديدة نشرها خبير التجميل العالمى سامر خوزامى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وبدت بمكياج جذاب لافت.
وارتدت نادين نجيم فستانًا أسود قصيرًا ذا أكمام منفوشة واعتمدت تسريحة الشعر البسيطة.
يذكر أن أعلنت شركة "صباح إخوان" خططتها الرمضانية لعام 2020 بإنتاج مسلسل درامي يجمع الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي.
ويعد هذا العمل الدرامي الذي لم يعلن تفاصيله، ثاني عمل يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي بعد النجاح الكبير الذي حققوه في مسلسل خمسة ونص اللبناني الذي عرض رمضان 2019.