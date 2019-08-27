بـ إطلالة ساحرة.. نادين نجيم تتألق فى أحدث ظهور

ظهرت نادين نجيم الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية، في صورة جديدة نشرها خبير التجميل العالمى سامر خوزامى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وبدت بمكياج جذاب لافت .

وارتدت نادين نجيم فستانًا أسود قصيرًا ذا أكمام منفوشة واعتمدت تسريحة الشعر البسيطة.

يذكر أن أعلنت شركة "صباح إخوان" خططتها الرمضانية لعام 2020 بإنتاج مسلسل درامي يجمع الفنانة اللبنانية نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي.



