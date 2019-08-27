ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حمام سباحة.. تعرف على آخر تطويرات نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:10 م
نادى الشاطئ للمعلمين
نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية
شيماء مجدي
ناقشت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العروض المقدمة لإنشاء حمام سباحة داخل نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وتطوير النادي، وقررت أخذ رأى المكتب الهندسي الاستشاري، لحين عمل كراسة الشروط.

كما تمت مناقشة المقترحات المقدمة من المستأجرين لتطوير الخدمات والأنشطة الخاصة برواد النادي من المعملين وأسرهم.

وتفقدت هيئة المكتبة جولة شملت جميع الإدارات والقاعات والشاطئ والمرور على كل قطاعات النادي وبحث المشكلات على الطبيعة، والاستماع إلى آراء المعلمين ومشكلاتهم، مطالبةً إدارة النادي والمستأجرين بتقديم أقصى خدمة ممكنة للزملاء المعلمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المعلمين تحدد موعد صرف معاشات الأعضاء

المعلمين: تشكل لجنة لمتابعة التطورات داخل مستشفى النقابة

تخفيضات للمعلمين وتطورات في المستشفى وتأجير نادي برأس البر.. خدمات تقدمها النقابة للأعضاء

المعلمين تستعرض أهم الخدمات التي يقدمها المجلس الحالي

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة انخفاض فى درجات الحرارة بداية من اليوم.. فيديو

جردوها من ملابسها وصوروها عارية.. تفاصيل مؤلمة لممثلة انتقدت رئيس زيمبابوي

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

برفقة أسرته.. أحمد داود يخطف الأنظار عبر إنستجرام

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

عقب تداول الفيديو على فيس بوك.. ضبط صاحب سيارة المنصورة منزوعة اللوحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك