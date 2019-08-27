حمام سباحة.. تعرف على آخر تطويرات نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية

ناقشت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العروض المقدمة لإنشاء حمام سباحة داخل نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وتطوير النادي، وقررت أخذ رأى المكتب الهندسي الاستشاري، لحين عمل كراسة الشروط.



كما تمت مناقشة المقترحات المقدمة من المستأجرين لتطوير الخدمات والأنشطة الخاصة برواد النادي من المعملين وأسرهم.



وتفقدت هيئة المكتبة جولة شملت جميع الإدارات والقاعات والشاطئ والمرور على كل قطاعات النادي وبحث المشكلات على الطبيعة، والاستماع إلى آراء المعلمين ومشكلاتهم، مطالبةً إدارة النادي والمستأجرين بتقديم أقصى خدمة ممكنة للزملاء المعلمين.