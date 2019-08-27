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الهجوم الأكبر من نوعه.. مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة في إدلب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:25 م
مواجهات عنيفة بين
مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة في إدلب
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة سكاي نيوز، نقلا عن مصادر لها، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة على محاور شرق خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم هو الأكبر منذ سيطرة الجيش السوري على خان شيخون وريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد أن الفصائل بدأت هجومها بعمليات تمهيد بري مكثف وعنيف، فيما حاول الجيش التصدي بمساعدة من الطائرات الحربية والمروحية وطائرات روسية، بالإضافة للقصف البري المكثف والمتبادل، وسط إعطاب وتدمير آليات لقوات الحكومة في المنطقة.

وأشار المرصد إلى مقتل 51 عنصرا من القوات الحكومية وفصائل المعارضة، الثلاثاء، جراء اشتباكات بين الطرفين في محافظة إدلب.

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