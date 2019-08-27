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فعلا عالة على المجتمع.. ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا عن أصحاب الوزن الزائد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:26 م
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" فيديو لمريض سمنة تتم معالجته ضمن حملة السمنة التى بدأتها الإعلامية ريهام سعيد قبل وقفها.

ويوجه مريض السمنة فى الفيديو حديثه إلى المجلس الأعلى للإعلام قائلًا: "ريهام سعيد مقالتش حاجة غلط احنا فعلا عالة على المجتمع وعلى أهالينا".

وأضاف: "إحنا ميتين وأكتر من كده كمان"، مطالبا المجلس الأعلى للإعلام بالرجوع عن قراره ضدها لأنها عاشت عمرها كله تخدم الشعب المصرى.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "عرقان أوى علشان بس بيتكلم ولا لأ؟ أخطر حاجة فى العالم الجهل، حسبى الله ونعم الوكيل".

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