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رياضة

وفد الأهلي يجتمع بـ وكيل مدرب برازيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:29 م
الأهلى
الأهلى
عبد الحكيم ابو علم
تعلن لجنة التخطيط بالأهلي، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال ساعات قليلة؛ بعد أن غادر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات القاهرة؛ للتفاوض وتوقيع العقود مع المدرب الجديد.

وفرض محمود الخطيب رئيس النادي، سياجًا من السرية على اسم المدرب أو جنسيته أو حتى وجهة أمير توفيق الأوروبية.

وقالت مصادر بالأهلي لـ"صدى البلد"، إن مرتجي وتوفيق وصلا إلى البرتغال بعد رحلة ألمانيا للتفاوض مع وكيل مدرب برازيلي علي تخفيض قيمة تعاقده التي تصل إلى 4 ملايين دولار في العام الواحد، وتباينت بعض الأمور داخل النادي. 

وكشفت المصادر الخاصة عن أن مرتجي غادر لإنهاء التعاقد مع لاعب وسط مهاجم لدعم الصفوف الحمراء خاصة أن المغربي وليد ازارو علي وشك الرحيل، بينما قال مسئول لإدارة النادي أنه سوف ينهي التعاقد مع مدير فني أجنبي ويعود معه للقاهرة.

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