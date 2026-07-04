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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 وقائع انتحال صفة طبيب داخل منشآت صحية خاصة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

7 محاضر انتـ ـحال صفة طبيب

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر انتـ ـحال صفة طبيب ورصد حالات لمزاولة مهنة الطب دون ترخيص داخل عدد من مراكز الصحة النفسية والتغذية والتجميل والجلدية.

وأكدت المديرية استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة.

تفاصيل الحملات

وشنت إدارة العلاج الحر حملات تفتيشية على عدد من المراكز والمنشآت للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

وأوضحت الدكتورة رشا سيف مدير ادارة العلاج الحر ان الحملات أسفرت عن تحرير عدد (٧) محاضر انتحال صفة طبيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال رصد القيام بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية وقانون المنشآت الطبية.

وشملت الإجراءات محاضر بالأماكن الاتية:

▪️ بي بيرفكت – صحة نفسية (فرعين)

▪️ مركز فضفضة – صحة نفسية

▪️ نيوتريناكير – تغذية

▪️ ميس هاب نيوتريشين سنتر – تغذية ⁠

▪️ اليجانزا -تغذية وتجميل

▪️ ⁠بيوتي كير- تجميل و ليزر

▪️ يمنى زاهر – جلدية وتجميل

و أكد بدران على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبإشراف الدكتور هشام زكي رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

الإسكندرية الشئون الصحية حملات رقابية محمد بدران منشآت خاصة

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