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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات أوكرانية تستهدف مطارا عسكريا ومحطة كهرباء ومرسى عبّارات بشبه جزيرة القرم

النيران
النيران
أ ش أ

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن النيران، اشتعلت في مرسى عبّارات ومطار عسكري ومحطة كهرباء فرعية، بشبه جزيرة القرم عقب هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وكشفت صور الأقمار الصناعية -حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/- أن ميناء العبّارات "كريم" الذي يقع في مدينة "كيرتش" تعرض للهجوم وهو مشتعل الآن، كما اندلع حريق في مطار عسكري بمدينة "جانكوي" في الجزء الشمالي من القرم، فيما رصدت صور الأقمار الصناعية بصمات حرارية في موقع تمركزت فيه سابقًا منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية بعيدة المدى "إس-300".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، اندلاع حريق في محطة كهرباء في مدينة "كراسنوبيريكوبسك" شمال شبه جزيرة القرم، كما تم اكتشاف حريق ثانٍ بالقرب من خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

يذكر أن حريقًا قد اندلع في محطة نفط بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، في وقت سابق اليوم، عقب تعرضها لهجوم بمسيّرات أوكرانية.

وسائل إعلام أوكرانية النيران مرسى عبّارات

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