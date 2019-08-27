تعرف على أبرز ميزات نظام التشغيل أندرويد 10 وكيفية استخدامها

كشفت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أخيرا عن الاسم الرسمي لنظام تشغيلها الجديد الذي عرف بـ أندرويد كيو "Android Q"، حيث أطلقت عليه الشركة اسمًا جديدًا وهو أندرويد 10 "Android 10"، والذى من المتوقع أن يتم طرحه رسميًا خلال الأسابيع القادمة.



ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، لقد مر نظام التشغيل الجديد بالعديد من إصدارات المطورين والإصدارات التجريبية العامة، والتى من خلالها تم الكشف عن بعض الميزات الرئيسية التي تم تعيينها لتغيير هواتف أندرويد للافضل، ومع كل إصدار تجريبي أضافت Google ميزات جديدة إلى Android 10 تتجاوز ما أعلنته الشركة واستعرضته في مؤتمر جوجل للمطورين (Google I / O) في مايو الماضى.



وإليك أبرز تلك الميزات وكيفية استخدامه:



1. ثيمات بألوان مختلفة:



أضاف نظام التشغيل "Android 10" بعض التغييرات في تصميم واجهة المستخدم، سيمنح للمستخدمين أيضًا فرصة لتبيديل ألوان الثيمات أو (الثيمز)، فمن المحتمل أن تظل ثيمات الألوان محدودة في الإصدار النهائي، ويمكن العثور على هذا في "خيارات المطور" في الإصدار التجريبي، فبمجرد الضغط على الثيم ستظهر بعض الخيارات الإضافية للتطبيق.



2. الواي فاي و QR codes:



يحتوي نظام التشغيل "Android 10" على ميزة جديدة تتيح لك إنشاء رمز QR لشبكة Wi-Fi أو مسح رمز QR للاتصال بشبكة الواى فاي مباشرة في إعدادات الجهاز، ويمكنك ببساطة الاتصال بالشبكة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR code، وبهذه الطريقة لن يتعين على مالك شبكة الواى فاي الكشف عن كلمة المرور في كل مرة يتم إدخالها لجهاز جديد، ولاستخدام هذه الميزة الجديدة، انتقل إلى إعدادات الواى فاي Wi-Fi ، ثم حدد الشبكة المنزلية الخاصة بك، مع تمكين زر المشاركة "Share" مع وجود رمز QR صغير فوقها.



3. التراجع عن إزالة التطبيق:



يتيح نظام التشغيل "Android 10 " ميزة جديدة من خلال زر "undo " الذى سيظهر لبضع ثوان بعد إزالة التطبيق للتراجع عن ذلك التغيير، اضغط على طول الجزء السفلي من الشاشة وسيعود التطبيق إلى الهاتف مرة أخرى.



4. التحكم في الموقع:



تحاول شركة "جوجل" الحفاظ على خصوصية المستخدم عبر نظام تشغيلها الجديد، وذلك بالتحكم في إمكانية وصول التطبيقات إلى معلومات موقعك، باستخدام نظام التشغيل"Android 10" ستحصل على خيار السماح لأحد التطبيقات بالوصول إلى معلومات موقعك فقط أثناء استخدامك التطبيق، أنها ليست مسألة التحكم في الخصوصية فقط، ولكن يساعد ذلك على توفير عمر البطارية أيضًا.



5. إعدادات الخصوصية:



يوجد بنظام التشغيل "أندرويد 10" قسم خصوصية مخصص في تطبيق الإعدادات "settings"، سيؤدي فتحه إلى الكشف عن أذونات متنوعة يمكن أن تطلبها التطبيقات لأشياء مثل التقويم والموقع والكاميرا وجهات الاتصال والميكروفون، ويسهل القسم الجديد اكتشاف وإلغاء أذونات تطبيقات محددة، يمكنك تصفح صفحة قسم إعدادات الخصوصية الجديدة لمنح أو إلغاء بعض أذونات التطبيقات.



6. خيارات جديدة لإشعارات التطبيقات:



إذا ضغط المستخدم لفترة طويلة على إشعار تطبيق ما في "Android 10"، فسيظهر لهم خيارات أكثر، حيث سيسمح النظام الجديد لك بحظر الإشعارات أو كتمها أو متابعة التنبيه بالطريقة التي كانت عليها، أو يمكنك تخصيص الإشعارات من خلال الانتقال إلى الإعدادات "Settings" ثم تطبيقات وإشعارات "Apps & notifications" ثم إشعارات "Notifications"،



7. تعليق فيديو مباشر:



كوسيلة لجعل الوصول إلى Android أكثر سهولة، قامت شركة جوجل "Google" بتطوير ميزة جديدة تدعي "Live Caption"، تتيح هذه الميزة للمستخدم إضافة تعليف فيديو بدل النص، وستعمل هذه الميزة على عرض أي فيديو يتم تشغيله بدون اتصال إنترنت.









