الأوقاف: 105 ملايين جنيه إجمالي متحصلات مشروع صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي متحصلات مشروع صكوك الأضاحي بلغ 105 ملايين جنيه، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في العمل على توصيل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية.



من ناحية أخرى، تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي، حيث سيتم توزيع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019م، بمحافظات: قنا، والفيوم، والبحر الأحمر، بواقع 4 أطنان لكل من محافظتي: قنا، والفيوم، و(2) طن لمحافظة البحر الأحمر.



ونوهت الوزارة في بيان لها بأن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي وصل حتى الآن إلى نحو 115 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر).