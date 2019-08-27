محافظ البحيرة يقرر دعم الوحدة الصحية لقرية زمزم بمبلغ 30 ألف جنيه

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة دعم الوحدة الصحية لقرية زمزم بمركز شبراخيت بـ30 ألف جنيه أدوية من صندوق دعم الدواء بالمحافظة، موجها بتشكيل لجنة لمراجعة طريق عزية جمعة حتى قرية زمزم بعرض 2 م .



جاء ذلك خلال زيارة اللواء هشام آمنة الميدانية اليوم لمركز ومدينة شبراخيت لمتابعة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية لقرية زمزم التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة والمقامة على مساحة 1865م² (المساحة المبنية 300م²) بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنية (3 مليون و200 ألف جنية مباني + مليون تجهيزات ) والتي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتقديم الخدمة العلاجية لعدد 15 ألف و320 ألف بنطاق قرية زمزم وتوابعها.



وأشار المحافظ خلال الزيارة إلى أن إحلال وتجديد الوحدة الصحية من خطة عام 2015 /2016م وتم تجهيزها وفرشها من خطة عام 2016 /2017م وتقدم الوحدة جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية (طوارئ – معمل – طفيليات – صيدلية – عيادة خارجية – تطعيمات – متابعة حوامل – متابعة أطفال – تنظيم أسرة) وجميع الخدمات الصحية تقدم من خلال الملف الطبي بالإضافة إلي مكتب الصحة ( مواليد – وفيات ) .



وأضاف أن الوحدة تعمل منذ سنتين بكامل قوتها عدا ماكينة الأسنان جاري توريدها من خلال الخطة المجمعة للوزارة، ويعمل بالوحدة عدد 2 طبيب بشرى و5 صيدلي و17 تمريض و17 إداري و3 رائدات ريفيات و2 فنى معمل ومراقب صحى.



وتفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة ووجه بضرورة العمل على راحة المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الوحدة وألتقى بداخل الوحدة بعدد من المرضى.



واستمع المحافظ من المرضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم للتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية الجيدة وحسن معاملتهم من قبل طاقم الأطباء والتمريض وتقديم كل سبل الرعاية العلاجية لهم ومدى توافر المستلزمات والأدوية العلاجية بالمستشفى لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



كما التقى محافظ البحيرة بعدد من المواطنين خارج الوحدة وأستمع منهم عن شكواهم وأهم احتياجاتهم ومطالبهم .



وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة الإرتقاء بالمنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية والطبية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث المعدات وحسن معاملة المرضى .



رافق اللواء هشام آمنة، خلال الجولة كلا من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد عنتر رئيس مدينة شبراخيت وأعضاء مجلس النواب الدكتور عمر حمروش وأشرف رحيم، نواب البرلمان عن دائرة شبراخيت.