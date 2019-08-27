رئيس جامعة عين شمس يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة نيو جيزة

استقبل الدكتور محمود المتينى،اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة عين شمس،الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة ،لتوقيع برتوكول تعاون مشترك.



ويهدف البروتوكول الى تعميق التعاون فى مجال التعليم والتدريب والتعليم المستمر وأنشطة البحث العلمى وتسهيل تبادل الاساتذة والطلاب وتبادل المعلومات الاكاديمية والعلمية والمراجع بالاضافة الى تطوير البرامج ذات المنفعة المتبادلة بين الجامعة الوليدة نيو جيزة وجامعة عين شمس العريقة .



وتتضمن بنود البروتوكول قيام جامعة نيو جيزة بتدريب طلابها فى المستشفيات التابعة لجامعة عين شمس وان يتبادل الطرفين الاساتذة والباحثين المعلومات الاكاديمية وتنظيم المحاضرات والندوات وأن يتم الإشراف المشترك على رسائل الماجيستير والدكتوراه بالاضافة إلى تقديم الدبلومات المشتركة.