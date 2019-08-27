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سيارات

MG: لم نغير "دبرياج واحد" في MG RX 5 أو MG6.. لهذا السبب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:46 م
MG6
MG6
صدى البلد
قالت شركة MG في مصر إنه لم يتم تغيير طقم دبرياج واحد في أي من سيارات MG rx5 أو MG6 المباعة في مصر بالرغم من تخطي بعض العملاء 90 ألف كم، مشيرة إلى أن تغيير هذا الجزء ليس مرتبطا بعدد كيلومترات أو مدة زمنية محددة بل طبقا للاستهلاك وطريقة القيادة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي ردا على ما تم تداوله من معلومات غير صحيحة فيما يخص الفتيس الخاص بسيارات MG rx5 أو MG6.

وأكد بيان الشركة أن فترة الضمان هي 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، والتي تعد من أفضل وأطول أنواع الضمان في مصر، كما أن فترة ضمان طقم الدبرياج (الكلتش) هي 6 أشهر أو 10 آلاف كم أيهما أقرب.

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