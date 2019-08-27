مكرم محمد أحمد: العالم يشيد بالإصلاح الاقتصادي ومعدل البطالة انخفض إلى 8%

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم وضع معايير موضوعية لتحديد مستحقي الدعم.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مصر بدأت في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، ونحن نشهد قصة نجاح حقيقية تتمثل في خطة الإصلاح الاقتصادي.



وتابع مكرم محمد أحمد:" العالم يشيد بنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدل البطالة انخفض من 14% إلى 8%، كما انخفض معدل التضخم إلى 11% بدلا من 30%".



وأكمل محرم محمد أحمد:" كل مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن أحوال مصر تتغير وهناك الكثير من التحسن، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب".

