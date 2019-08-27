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مكرم محمد أحمد: العالم يشيد بالإصلاح الاقتصادي ومعدل البطالة انخفض إلى 8%

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:31 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم وضع معايير موضوعية لتحديد مستحقي الدعم.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مصر بدأت في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة، ونحن نشهد قصة نجاح حقيقية تتمثل في خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع مكرم محمد أحمد:" العالم يشيد بنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، ومعدل البطالة انخفض من 14% إلى 8%، كما انخفض معدل التضخم إلى 11% بدلا من 30%".

وأكمل محرم محمد أحمد:" كل مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن أحوال مصر تتغير وهناك الكثير من التحسن، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب".

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