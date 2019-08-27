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حمدوك يتسلم قائمة مرشحي الحرية والتغيير لمجلس الوزراء السوداني

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:04 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تسلم لائحة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.

وقال حمدوك إن لائحة الحرية والتغيير تشمل 49 مرشحا لـ14 مقعدا وزاريا بالإضافة إلى 4 مجالس متخصصة.

وأكد أنه سيراعي التمثيل العادل للنساء في الحكومة الجديدة، كما وعد خلال خطاب توليه المنصب.

وكان حمدوك قد طالب بضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري، والذي اقتضى اعتماد تعيين أعضاء المجلس يوم الثلاثاء، فيما يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 من أغسطس الجاري.


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