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محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:35 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
محافظات زينب الزغبي
افتتحت مساء اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  معرض " العودة للمدارس " الذى تنظمه الغرفة التجارية أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط والذي سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، والمقام على مساحة 600 متر مربع متضمنا 90 باكية لبيع كافة مستلزمات المدارس، حيث تجولت المحافظ بأقسام المعرض المختلفة رافقها اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والنائب محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية و الغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين.

وشاهدت المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزى المدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 50٪.

ووجهت المحافظ خلال افتتاحها للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودى الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر
بأسعار مخفضة.. محافظ دمياط تفتتح معرض العودة للمدارس أمام مكتبة مصر

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