تعرف على الـ 29 المشاركين في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

اقترب اكتمال الـ 32 المتأهلين لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل حيث إنتهيت 3 فرق في التأهل من ملحق مجموعات، حيث تقام مباريات باقي إياب الدور التصفيات المؤهلة غدا الأربعاء.



وجاءت الفرق الـ 29 المشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن:



ليفربول (حامل اللقب)



تشيلسي بطل الدوري الأوروبي



برشلونة



ريال مدريد



أتلتيكو مدريد



فالنسيا



مانشستر سيتي



توتنهام



يوفنتوس



نابولى



إنتر ميلان



أتلانتا



بايرن ميونخ



بوروسيا دورتموند



باير ليفركوزن



لايبزيج



باريس سان جيرمان



ليل



ليون



زينيت سان بطرسبورج



لوكوموتيف موسكو



بنفيكا



شاختار دونيستك



جينك



جالطة سراى



سالزبورج



أوليمبياكوس



دينامو زغرب



سرفينا زفيزدا



من المقرر إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 يوم 29 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من الأدوار التمهيدية وتحديد بقية المتأهلين إلى مرحلة المجموعات عندما يصل العدد إلى 32 فريقًا، وسيتم فيها تقسيم الفرق إلى أربع مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق وأدائه في السنوات الأخيرة.