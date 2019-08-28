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أخبار العالم

طائرة مسيرة تركية تقتل مدنيين في ليبيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
رحيم يسري
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند مليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة جنوبي طرابلس، مما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.

جدير بالذكر أن الطائرات التركية المسيرة شاركت في ضربات ضد مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها.

من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوبي غرب العاصمة طرابلس.

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