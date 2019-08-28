تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

ينتظر عشاق الزمالك، فى جميع أنحاء العالم ظهور قناة الزمالك الفضائية الجديدة للنور، بعدما تسلم المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، وكوكبة من العاملين ببرنامج الزمالك اليوم، إستديوهات القناة التى ستكون منبرا اعلاميا للقلعة البيضاء لأول مرة فى تاريخ النادى منذ تأسيسه عام 1911.



وسيكون تردد قناة الزمالك، على قمر نايل سات هو 11449 ، أفقي – 27500 – 5/6.



وستحل قناة الزمالك على تردد قناة دي إم سي الإخبارية ، نفسه التي كانت موجودة على التردد ذاته في القمر الصناعي نايل سات.



وكشف مرتضى منصور ، أن نادى الزمالك سيتعاون مع إعلام المصريين لإخراج قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى.



وأضاف في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: سنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد خاصة أن القناة ستكون على مدار الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء.



وخصص إعلام المصريين ستوديوهات قناة الأهلى، الموجودة فى مجمع الاستوديوهات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامى، لتنطلق منها قناة الزمالك الفضائية الجديدة.



وتسلم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، ستوديو رقم 404 الذى كان مخصصا لقناة الأهلى أثناء تعاقدها مع شركة مسك و مجموعة قنوات ART اليوم والذى تبلغ مساحته 450 مترا ليكون الاستوديو الرئيسى لقناة الزمالك الفضائية الجديدة.



كما تفقد رئيس الزمالك مرتضى منصور الأماكن الإدارية الخاصة برئيس القناة الذى سيتم تعيينه قريبا بشكل رسمى وأماكن استقبال الضيوف فى حضور كوكبة من العاملين ببرنامج الزمالك اليوم يتقدمهم الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وخالد الغندور وأحمد جمال مقدما البرنامج ومحللو القناة الفنيين أحمد عبدالحليم وطارق يحيى وأحمد سمير وأحمد كمال نجوم القلعة البيضاء السابقين.



ومن النقاد الرياضيين أعضاء فريق التحليل حضر محمد الشرقاوى وكريم أبوحسين رئيسا التحرير وصبحى عبدالسلام وشادى عيسى وإيهاب الفولى ومنتصر الرفاعى وعبدالشافى صادق ووائل عباس.