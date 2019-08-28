طالبان تعلن عن اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة

ذكرت حركة طالبان اليوم الأربعاء، أنها بصدد التوصل إلى "اتفاق نهائي" مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات الإسلامية المتشددة.



وتنعقد المفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.



وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة: "نأمل في أن تكون لدينا قريبا أنباء سارة لدولتنا الإسلامية التي تسعى للاستقلال".