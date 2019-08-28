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اعرف استهلاكك بنفسك.. فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:17 ص
فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي
أحمد عبد القوي
تصدرت فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019، وقيمة الاستعلام عنها، محرك البحث "جوجل"، وذلك حرصا من المواطنين على معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، لسدادها في موعدها.

وحقّقت كلمات البحث الخاصة بفاتورة تليفونات الخط الأرضي.. قيمة الفاتورة عبر الإنترنت.. معدلات كبرى في البحث على محركات البحث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فاتورة التليفون الأرضي

وجاءت الجمل الأكثر بحثًا "فاتورة التليفون الأرضي"، و"قيمة فاتورة التليفون"، و"فاتورة الأرضي يوليو 2019".

وتعتبر المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تشهد بحثًا على الإنترنت، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة، خاصة مع خدمات الإنترنت الجديدة، والتي أطلقت بها سرعات غير متكررة في مصر.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتوة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-

- دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات
- دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط

للمزيد اضغط هنا
https://billing.te.eg/ar-eg

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