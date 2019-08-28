ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: فض إضراب 31 عاملا بشركة حاويات وصرف أجورهم عن أغسطس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:31 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من فض اعتصام 31 عاملا من 120 عاملا بشركة "أم اس سي" لنقل الحاويات، وذلك بعد أن تواصل مدير المديرية مع ممثل الشركة، وتم الاتفاق على منح العمال العلاوة الاجتماعية.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت توجيهاتها لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدي سعد مسعد، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانونى.

وتلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنازلت الشركة عن طلباتها المقدمة فيما يتعلق بفصل 9 من العمال، وتم صرف أجر شهر أغسطس الجاري لـ 31 عاملا، كما تعهد العمال بعدم القيام بأي إضراب واعتصام مستقبلًا، وعلى أثر ذلك تم فض الإضراب.

وقدمت الوزارة الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: فض اعتصام 150 عاملا وحصولهم على 10% علاوة بإحدى الشركات بالشرقية

القوى العاملة: صرف علاوة 10% لعمال مصنع بسكاتو بالحوامدية

ترشيحاتنا

علاء عبد العال: إيهاب جلال الأنسب لتدريب منتخب مصر.. وكفاية حسن شحاتة

رغم الانتقادات.. محمد رمضان يواصل احتفالاته بنجاح حفله في الساحل الشمالي

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

موعد مباراة الزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد والقنوات الناقلة

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل