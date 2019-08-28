تسليم 233 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بقنا



سلم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الدفعة الأولى من العقود الإبتدائية لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد وعددها 233 عقد وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.



جاء ذلك بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.



أوضح الهجان، بأن الـ 233عقد تم تسليمها بمدن" أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- دشنا- الوقف- قنا-قفط- قوص- نقاده" بإجمالى187 عقد مبانى بمساحة 46 ألف و 702 متر مربع و 46 عقد زراعة بمساحة 168 فدان و 21 قيراط، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.



وأكد الهجان، أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائى.



وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، مؤكدًا أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 40 ألف و957 طلبا بالقرى والمراكز .