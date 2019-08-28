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حوادث

ضبط 128 طن أرز مجهولة المصدر داخل شركة بمصر القديمة..صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:47 م
أرز مجهول المصدر
أرز مجهول المصدر
كتب – محمد صبرى:
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن شركه لتسويق المواد الغذائية بمصر القديمة لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية ( أرز ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وإعادة تعبئتها داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جراما في الكيلو غاشًا بذلك جمهور المستهلكين .

وعثر بداخل الشركة على 103 أطنان أرز و 25 طـن أرز " داخل عبوات ناقصة الوزن " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها داخل عبوات ناقصة الوزن بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 128 طن أرز مجهولة المصدر داخل شركة بمصر القديمة..صور
ضبط 128 طن أرز مجهولة المصدر داخل شركة بمصر القديمة..صور
ضبط 128 طن أرز مجهولة المصدر داخل شركة بمصر القديمة..صور

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