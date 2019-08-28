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حوادث

روح الأُخــوة .. وزير الداخلية يهنئ القيادات والضباط بالعام الهجري الجديد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:51 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها :-

يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1441هـ أن أبعث إلى الأُخــوة والأبناء من القـيــادات والضــــباط والعامليـن المدنيين والأمـنـــــاء والمســـاعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأماني.

يأتى إحتفالنا بهذه المناسبة فى كل عام ليوطد فى نفوسنا دلالات كريمة وقيم نبيلة تُعلى معانى التضحية والفداء والإقبال على العطاء من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية بما يخدم أمن وسلامة الوطن والإنسانية جمعاء.

حفــــظ الله مصـــــر الكنـــانة وهيـــأ لهـــا مزيـــدًا من الازدهار والتنمية والرخــــاء.. وكل عــام وأنتـم جميعـًا بخــير.

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