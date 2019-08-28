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ملكة بريطانيا توافق على تعليق أعمال البرلمان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:30 م
ملكة بريطانيا إليزابيث
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
أحمد محرم
أفادت شبكة "بي بي سي" أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وافقت على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، أن خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان تمثل خرقا دستوريًا، وتهدف لمنع مناقشة النواب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن جونسون سيطلب من الملكة إليزابيث تأجيل جلسات البرلمان يوم 9 سبتمبر، بعد عودة المشرعين بأيام من إجازتهم الصيفية، حتى 14 أكتوبر المقبل.

ويعني هذا التأجيل أن المشرعين في البرلمان الذين يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون أمامهم أيام قليلة فقط قبل إيقاف الجلسات أو بعدها، وذلك لأن من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

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