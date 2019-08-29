هل يستحب الالتزام بالقبلة عند قراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يوضح

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن في اتجاه القبلة من الأمور المستحبة وليست واجبة، فيجوز تلاوته في غير الصلاة دون استقبالها.



وأضاف «ممدوح» خلال فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال( هل يستحب الالتزام بالقبلة عند قراءة القرآن الكريم؟)، أن هناك آدابًا مستحبة عند قراءة القرآن وليست واجبة منها ستر العورة، والاستياك (تطهير الفم بالسواك) والاستعاذة والبسملة والقراءة تَعَبُّدًا وتقربًا إلى الله لا لغرض دنيوي.



وتابع: أن من الامور المستحبة عند قراءة القرأن الكريم الخشوع والوقار والسكينة وتدبر المعاني وتفهما، واستحضار عظمة الله وترتيل القراءة وتجويده أو استيفاء الحروف بصفاتها وحركاتها، وعدم النقص منها والاختلاس.



وأشار الى أنه يستحب الإلتزام بالقبلة عند قراءة القرأن لكن لا يجب ذلك.